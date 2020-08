Quiles: “Getafe, sarà una partita molto difensiva. Crollo dopo il lockdown? Penso che…”

Ana Quiles, giornalista spagnola, ha analizzato la sfida tra Inter e Getafe: “Il Getafe ha schierato la stessa formazione messa in campo contro il Real Madrid. Hanno perso due giocatori molto importanti. A febbraio hanno vinto contro l’Ajax, vediamo quindi se cambia il fatto che giochino in una competizione europea. Il Getafe mette una linea difensiva molto avanzata, sarà una partita molto difensiva. Il Getafe è un Atletico Madrid in piccolo? Sì, si può dire. Bordalas ha fatto un bel lavoro con questa squadra. Squadra crollata dopo il lockdown? Questo lockdown ha svegliato squadre che erano addormentate e alcune si sono perse nel cammino, vedremo se per il Getafe conteranno i giorni in più di riposo dopo la fine della Liga. Magari era una questione di stanchezza mentale”.

(Inter TV)