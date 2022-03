Serie A, al vertice nessuno ha fretta di vincere. Quota scudetto bassa: sufficienti 82-83 punti

Nessuno sembra voler davvero vincere questo scudetto, nessuno capace di dare lo strappo definitivo al momento giusto

Nessuno sembra voler davvero vincere questo scudetto, nessuno capace di dare lo strappo definitivo al momento giusto. E così, Milan, Napoli e Inter viaggiano a ritmo ridotto in testa alla classifica. I risultati alterni delle tre squadre hanno fatto inevitabilmente calare la quota scudetto, come scrive il Corriere dello Sport:

"Sarà comunque uno scudetto in frenata. Milan e Inter non trasmettono più quel senso di brillantezza, sono diventate squadre pesanti, l’Inter più del Milan. Nella Juve di brillantezza non c’è mai stata traccia in tutta la stagione, ma ormai è diventata la sua linea. Forse quella che più resta fedele all’idea del gioco è il Napoli, ma anche la squadra di Spalletti ha smarrito il suo regolare splendore, un giorno entusiasma, il giorno dopo si ingarbuglia. Per questa ragione si viaggia a ritmi ridotti, con una ipotetica proiezione basata sui risultati del Milan capolista lo scudetto si potrebbe vincere con 82-83 punti, quota bassissima".