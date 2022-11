Qatar 2022, gli interisti di nuovo in campo per la 2a giornata: le quote dei bookies

Archiviata la prima giornata, i giocatori dell'Inter chiamati dalle rispettive selezioni nazionali si apprestano a tornare in campo

Marco Macca

Archiviata una prima giornata caratterizzata da un'alternanza di luci e ombre, i giocatori dell'Inter chiamati dalle rispettive selezioni nazionali si apprestano a tornare in campo. I Paesi Bassi di Dumfries e De Vrij se la dovranno vedere con l'Ecuador, l'Argentina di Lautaro cerca riscatto con il Messico, il Belgio di Lukaku affronta il Marocco, la Croazia di Brozovic sfida il Canada e Onana è chiamato a difendere i pali del suo Camerun contro la Serbia. Come sarà il bilancio al termine di questo nuovo turno di partite? Ecco cosa ne pensano i bookies.

Paesi Bassi-Ecuador vale il primato - Dopo le rispettive vittorie contro Senegal e Qatar, le due Nazionali si ritrovano contro in un match che può già dire molto sul destino del Gruppo A. Nonostante un esordio convincente contro i padroni di casa, con uno scatenato Enner Valencia, i sudamericani dovranno faticare per ripetersi. Secondo Betclic, le loro chance di successo sono date a 4.75 (stessa valutazione su Sisal), quota nettamente superiore all'1.78 del trionfo Orange. Il pari è invece indicato a 3.50 (a 3.40 da Sisal). Tra i protagonisti dal primo minuto ci sarà ancora, con ogni probabilità, Denzel Dumfries, il cui gol è quotato a 5.50 da Betclic (a 5 da Snai).

Argentina, obiettivo dimenticare l'Arabia Saudita - Il clamoroso ko dell'esordio nel rocambolesco incontro con la formazione guidata da Hervé Renard ha scosso la selezione albiceleste, che dovrà ricominciare tutto da capo per raddrizzare il proprio percorso. Di fronte, un Messico uscito con un punto prezioso dalla gara con la Polonia, grazie soprattutto al rigore parato da Ochoa a Lewandowski. Per la contesa in arrivo, Betclic mostra una certa fiducia nel ritorno al successo degli uomini di Scaloni, quotato a 1.55, contro il 6.50 della compagine guidata dall'argentino Gerardo Martino (6 su Sisal). Il pareggio è dato invece a 3.90. Tra i tanti alla ricerca del gol c'è sicuramente Lautaro Martinez, la cui rete è pagata 2.75 da Betclic (stessa quota su Snai).

Il Belgio punta al bottino pieno - Un gol a fine primo tempo di Batshuayi è bastato ai "Diavoli Rossi" per superare l'ostico Canada e portarsi al primo posto temporaneo nel Gruppo F. Detto dell'incertezza persistente circa le condizioni di Romelu Lukaku, Vertonghen e compagni dovranno ora superare un Marocco che è uscito indenne dal difficile confronto con la Croazia. Per Betclic, le chance sono tutte a favore del team europeo, la cui affermazione è data a 2 (medesima quota su Sisal). Per la Nazionale dell'ex-interista Hakimi, le possibilità di successo sono invece stimate a 3.97, con il segno X a 3.47 (a 3.30 su Sisal).

Croazia, servono tre punti - Nello stesso girone di Belgio e Marocco, Croazia e Canada si ritrovano di fronte con un debutto deludente in comune, anche se per motivi diversi. Nonostante una buona prestazione, i nordamericani sono infatti usciti a mani vuote dalla prima gara giocata. Al contrario, i croati non hanno brillato e cercano una vittoria che, secondo Betclic, è l’esito più probabile, a 2.14 (a 2.10 su Sisal). Meno chance per un pari, a 3.35 (a 3.30 su Sisal), e per un successo dei canadesi, dati a 3.52. Occhi puntati su Marcelo Brozovic, pronto a cercare di far girare il motore della squadra di Dalic.

Onana sfida mezza Serie A - Nessuna sorpresa, al momento, nel Gruppo G, dove Svizzera e Brasile si sono imposti rispettivamente su Camerun e Serbia, con queste ultime che si ritrovano ora contro in una sfida già decisiva. La selezione di Rigobert Song, per Betclic, parte però sfavorita, con una quota vittoria a 5.05, molto più elevata dell’1.72 della Serbia (stessa quota su Sisal). Il segno X è a 3.68 (a 3.60 su Sisal). Sarà quindi presumibilmente un’altra serata difficile per André Onana, che si ritroverà a dover fare muro contro alcuni protagonisti del nostro campionato, Dusan Vlahovic e Sergej Milinkovic-Savic su tutti. Nell’altra porta ci sarà invece Vanja, il fratello di Sergej, in un confronto sull’asse Inter-Torino che pende maggiormente verso il lato granata. La possibilità che i serbi rimangano a secco di reti è infatti data a 4.52 da Betclic, contro il 2.19 dei camerunensi.

(Betclic)