Liverpool-Inter, le quote sul primo marcatore: Salah il preferito, Lautaro…

Sale l'attesa in vista del match di questa sera ad Anfield Road tra Reds e nerazzurri: scommettitori in fermento

Sale l'attesa in vista di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tra i vari eventi presi in esame dagli scommettitori c'è anche il nome del primo marcatore della sfida: in casa Inter ci si aspetta molto da Dzeko e da Lautaro Martinez, rispettivamente autori di una doppietta e di una tripletta poche sere fa contro la Salernitana. Così scrive il Corriere dello Sport: "Secondo gli esperti di 888sport.it per la rete inaugurale del match il bomber bosniaco, in quota a 9, è leggermente favorito rispetto al compagno di reparto argentino offerto a 9,50. In casa Reds occhio invece a Roberto Firmino, colui che ha sbloccato il punteggio a Milano, fissato a 6, ma il pericolo numero uno resta sempre il solito Mohamed Salah, su 888 a 4".