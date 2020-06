Lotta Scudetto, i bookmakers non escludono l’Inter: la quota del successo nerazzurro si abbassa

Una vittoria che dà fiducia. Per le giocate illuminanti di Eriksen, per la ritrovata vena realizzativa del tandem del gol Lukaku-Lautaro Martinez. Ma soprattutto per i tre punti conquistati. L’Inter supera la Sampdoria e si rilancia in classifica. Un successo che, anche per i bookmakers, ridona speranze in ottica scudetto. La quota dell’Inter si è abbassata a 8 per Betclic: lo scudetto resta difficile da pronosticare, ma i bookmakers danno ancora possibilità ai nerazzurri, alle spalle di Juve e Lazio. La quota bianconera si è alzata a 1.45, mentre quella della Lazio è passata a 3.80. Insomma, l’Inter c’è e non vuole assolutamente mollare la presa…