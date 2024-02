Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di Verona , Adrien Rabiot , centrocampista della Juve, ha parlato così della prestazione dei bianconeri: "Dovevamo fare di più dopo i punti che abbiamo lasciato in corsa. Non dovevamo prendere il primo gol che ci ha fatto male, sono sempre i dettagli che fanno la differenza: va ritrovata la compattezza di prima quando non prendevamo gol. E' dura perché abbiamo provato a tornare alla vittoria, questo campo è difficile: dobbiamo ritrovare fiducia e vittoria.

Prima eravamo più forti e compatti, adesso siamo troppo molli: dobbiamo ritrovare fiducia, lavorare bene e ritrovare quello che facevamo bene prima. Il 4-3-3? Sceglie il mister, noi siamo in campo e cerchiamo di trovare la forza di essere offensivi: non conta il modulo, dobbiamo solo ritrovare il modo di segnare senza prendere gol. Prima eravamo più forti e compatti dietro. Lotta per il secondo posto? Dobbiamo essere realisti, l'Inter fa il suo percorso: dobbiamo lottare per tenere il secondo posto senza preoccuparci di chi è dietro. Stasera eravamo troppo mosci".