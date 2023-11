Rabiot: “Scudetto? Vedremo cosa succederà. Allegri un vincente. Guardo le gare della altre per…”

Intervistato da Alessandro Matri per DAZN, Adrien Rabiot ha parlato della corsa scudetto e del suo rapporto con Massimiliano Allegri : "Per lo scudetto vedremo cosa succederà. Allegri ha la mentalità vincente e la applica in ogni partita e ogni giorno ed è questo a renderlo un grande allenatore".

"Conosco la mentalità del mister e so cosa vuole da noi, il suo approccio vincente lo condivido. Dopo una partita guardo sempre la mia prestazione per vedere i miei errori ma guardo pure le gare delle altre squadre per vedere come giocano, soprattutto a centrocampo e chi saranno i miei avversari".