Radio Kiss Kiss – Napoli-Dybala molto difficile: l’argentino vuole l’Inter

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha parlato del mercato del Napoli in generlae, soffermandosi anche su un nome che è da mesi ormai nel mirino dell'Inter. Questo il suo pensiero: "Detto di Ostigard che è del Napoli. I 40 milioni del Chelsea per Koulibaly e i 15 per Petagna che va al Monza li investiranno invece così: un portiere, un difensore che potrebbe essere Diallo e un attaccante che io amo moltissimo. Per Dybala, invece, è molto difficile. Il sogno c'è sempre, ma il Napoli ha capito che non è facile dato che l'argentino vuole l'Inter. Sono ripresi i contatti con l'Udinese per Deulofeu".