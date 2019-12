A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Genoa, Ivan Radovanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: “Servirà un Genoa con molto coraggio e una squadra con personalità. Sicuramente senza fiducia non vai da nessuna parte, abbiamo avuto sfortuna in tante partite. Venire a San Siro e giocare contro l’Inter ci vuole coraggio e personalità. Crediamo tanto in questa partita“.

(Sky Sport)