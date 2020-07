Il presidente del Leeds rivela: “Ci provai per Conte l’estate scorsa. Durante un pranzo…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente del Leeds Andrea Radrizzani ha confermato di aver tentato di prendere Antonio Conte nella scorsa estate.

È vero che l’estate scorsa ha corteggiato Conte? E che ora vuole Ibrahimovic?

«A Conte, durante un pranzo, feci una mezza battuta anche un po’ seria. Ma poi era già impegnato. Zlatan l’ho cercato a gennaio, sì. Ma ha capito che il calcio inglese forse non è l’ideale per lui in questo momento della sua carriera. Su Cavani l’idea c’è. Ma non siamo gli unici».