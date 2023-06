Radrizzani: “Abbiamo salvato la Sampdoria dal fallimento. Ecco i nostri obiettivi”

"Siamo molto felici di essere finalmente a Genova. Abbiamo lavorato cinque settimane e abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo salvato la Sampdoria dal fallimento, siamo molto orgogliosi di questo traguardo ma è solo l'inizio. Oggi iniziamo finalmente a parlare di calcio. Siamo qui per presentare i primi step che sono Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie, gestore dell'area tecnica. Vorrei darvi luce sui nostri obiettivi a medio-lungo termine. Ci siamo impegnati in questa fase di ristrutturazione e dare positività con obiettivi a medio-lungo termine. Il mio obiettivo sarà di riportare una società che porti emozioni, allegria e gioia. Dobbiamo portare i ragazzi giovani ad innamorarsi della Sampdoria come negli anni '90. Vogliamo ritornare a quella Sampdoria dentro e fuori dal campo, con rispetto ed eleganza. Ricordarci del passato glorioso degli anni 90 ma anche attenti al futuro".