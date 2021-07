Radu, cambiano i piani? CdS: “L’Inter ha smesso di cercargli una sistemazione”

Il portiere rumeno sembrava destinato a lasciare ancora una volta Milano, ma qualcosa potrebbe essere cambiato

Ionut Radu è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della prima amichevole stagionale dell'Inter, vinta ai calci di rigore contro il Lugano. Rientrato lo scorso anno a Milano dopo i prestiti ad Avellino, Genoa e Parma, in questo pre campionato si sta mettendo in luce agli occhi di Simone Inzaghi. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, i piani riguardanti il portiere rumeno potrebbero essere cambiati: "La titolarità di Handanovic non è in dubbio, ma rispetto allo scorso anno Ionut Radu sta dimostrando di essere molto cresciuto. Non solo per le grandi parate (una decisiva sul 2-2 più 2 rigori sventati) a Lugano, ma anche per l'intensità che mette in allenamento. Così, dopo l'approccio della Real Sociedad a fine giugno (rifiutato dal rumeno), in viale della Liberazione hanno smesso di cercargli una sistemazione".