Radu-Cremonese, è già finita? GdS: “A gennaio tornerà all’Inter”

L'avventura di Ionut Radu alla Cremonese potrebbe già essere agli sgoccioli: il portiere rumeno, arrivato in grigiorosso in prestito dall'Inter, con il ritorno di Carnesecchi ha perso il posto da titolare, e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La Cremonese è ancora ferma (la squadra tornerà ad allenarsi il 28 novembre), ma il d.s. Giacchetta continua a guardarsi intorno per rinforzare un organico che sino a questo momento ha fatto molta fatica. [...] Il programma della società lombarda è quello di trovare almeno un nuovo giocatore per reparto, magari sfoltendo la rosa. Ci sono infatti parecchi giocatori che potrebbero finire in prestito in altre squadre. Il Parma avrebbe chiesto i centrocampisti Castagnetti e Baez (già con Pecchia lo scorso anno), il portiere Radu tornerà all'Inter".