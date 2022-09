Cremonese, Radu: “Critiche dopo la Fiorentina? Più sentito l’errore in Bologna-Inter”

Ionut Radu sta provando a mettersi alle spalle il momento più critico della sua carriera. Il portiere, ora alla Cremonese, ha commentato il pari ottenuto contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: "Portiamo a casa un punto importante, poteva arrivare prima ma ce lo teniamo stretto e ripartiamo da qua. Le critiche dopo la Fiorentina? Non è stato difficile superarle, nel calcio succedono queste cose. E non ho avuto molto tempo neanche per pensarci, mi sono concentrato subito sulla gara successiva. Per dire, ho sentito di più l'errore di Bologna-Inter della passata stagione, sapete tutti perché. Ma ora sono tranquillo e mi vivo il presente".