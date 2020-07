Radu, il CT della Romania rivela: “All’Inter lo vogliono. Tornerà a Milano, poi…”

Mirel Radoi, commissario tecnico della Romania, ha svelato alcune novità sul futuro di Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter e in prestito al Parma. Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni di Gsp.ro: “Ha prolungato il suo contratto fino al termine della stagione con il Parma. Ma grazie a Cosmin Olaroiu (tecnico del Jiangsu Suning), che ha in comune con l’Inter la proprietà, ho saputo che tornerà a Milano. Lì ci sono persone che vorrebbe tenerlo. Vediamo se resterà o partirà nuovamente in prestito“.