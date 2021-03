Inter, tocca a Radu o Padelli? Per la Gazzetta zero dubbi: “Due indizi importanti”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi su chi andrà a sostituire Handanovic col Sassuolo

"Se c’è un giocatore che Conte non tirerebbe via dal campo neanche sotto tortura, quello è Samir Handanovic. Ma il virus obbliga ora l’allenatore al gesto estremo: il cambio del portiere. Ne beneficia Ionut Radu, secondo designato di Handa, ma costretto finora a una perenne panchina". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla chance che avrà Radu contro il Sassuolo. Il portiere romeno è chiamato a sostituire Handanovic, risultato positivo al Covid-19 e dunque indisponibile per la sfida di sabato sera contro i neroverdi. Proprio contro il Sassuolo risale l'unica presenza di Radu con l'Inter, nel maggio 2016 con Mancini in panchina che lo mandò in campo a 19' dalla fine sul punteggio di 3-1 per gli emiliani al posto dell'infortunato Carrizo. "Allora Radu era il terzo portiere a bottega dai grandi, ora è cresciuto e salito di un gradino nella gerarchia. Una prova? C’era lui e non Padelli nella lista Champions. E non è stato mai Ionut il sacrificato quando bisognava rinunciare a un portiere per la panchina".