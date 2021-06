SI – Mercato, Radu alla Real Sociedad in prestito: c’è il via libera dell’Inter

Il portiere giocherà in Spagna: lo annuncia Alfredo Pedullà

Definito il futuro per la prossima stagione di Andrei Radu. Il portiere dell'Inter è infatti in procinto di affrontare una nuova avventura in Spagna, come ha spiegato Alfredo Pedullà in collegamento con Sportitalia: "C'è il via libera per la Real Sociedad, ci sono probabilità molto alte che vada lì in prestito: c'era qualcuno in Italia come il Verona. Se non dovesse accadere nulla di clamoroso, quindi, Radu sarà il nuovo portiere del club spagnolo in prestito".