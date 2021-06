Inter, niente Radu. Di Marzio annuncia: “Rinnova con la Lazio fino al 2023”

Il centrale romeno proseguirà il suo rapporto con la Lazio: lo riporta Sky Sport

Niente Inter per Stefan Radu. Il centrale romeno, che era in scadenza con la Lazio, ha deciso di rinnovare ancora il proprio contratto con i biancocelesti e di proseguire la sua avventura nella capitale. Simone Inzaghi non avrà dunque il nome di esperienza fatto al club nerazzurro come vice Bastoni.