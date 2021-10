Radu, dal passaggio all’Inter alla permanenza alla Lazio. Titolare contro Inzaghi?

Il difensore è rimasto a Roma, nonostante il tecnico volesse portarlo con sé all'Inter e ora potrebbe affrontarlo alla ripresa

"Il tecnico dell'Inter voleva un fedelissimo (Inzaghi oltre ad aver allenato Radu per 5 anni, ci ha anche giocato insieme), voleva lui. Il difensore rumeno, seppur tentato, ha però scelto la Lazio. Ha scelto di rinnovare (per un anno) e di mettersi a disposizione del club in questa annata di cambiamenti. Per Radu si tratta della quindicesima stagione in biancoceleste. Per la prima volta parte dietro nelle gerarchie dell’allenatore: è a tutti gli effetti l’alternativa di Acerbi sul centro-sinistra della difesa a quattro. Anche in assenza di Luiz Felipe, sul centro-destra, come successo nella seconda di campionato contro lo Spezia, Sarri ha preferito dare fiducia a Patric. Ma ha comunque deciso di restare per aiutare la sua Lazio. In campo e fuori. Anzi: per il momento solo fuori", si legge su Gazzetta.it.