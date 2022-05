Inter, ecco la data probabile di inizio raduno. “Niente tournée in Cina, probabile che…”

Il Corriere dello Sport ipotizza le due date per la ripresa in vista della prossima stagione: i dettagli

Oggi si gioca l'ultima giornata di campionato prima della pausa estiva. La ripresa, però, è prefissata per inizio luglio, visto che la nuova stagione ripartirà prima del previsto per poi fermarsi tra novembre e dicembre per i Mondiali. "Con l'inizio del campionato fissato per il 14 agosto, i nerazzurri si ritroveranno il 5 o il 6 luglio per la ripresa degli allenamenti. Non è al momento programmata una tournée in Cina o negli Usa: più probabile amichevoli con viaggi di 1-2 giorni in Europa", il commento del Corriere dello Sport.