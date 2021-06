Europei, finale non più a Wembley? Raggi: “Pronti per ospitarla a Roma”

Virginia Raggi, Sindaco di Roma, su Twitter ha avanzato la candidatura di Roma al posto di Wembley come sede della finale degli Europei

Cresce la preoccupazione per la situazione in Inghilterra: l'aumento di contagi, con nuove varianti del Covid-19, può indurre l'UEFA a revocare la scelta di far disputare semifinali e finale a Wembley. Virginia Raggi, Sindaco di Roma, su Twitter ha avanzato la candidatura di Roma: