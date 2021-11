Rai, esordio per Adani al commento della Nazionale contro l’Irlanda del Nord

Lele Adani, ex difensore anche dell’Inter, è pronto a esordire come commentatore della Nazionale sulla Rai

Lele Adani, ex difensore anche dell’Inter, è pronto a esordire come commentatore della Nazionale sulla Rai. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore, ora opinionista, affiancherà nella telecronaca Alberto Rimedio. L’appuntamento è su Rai 1, alle ore 20.45. Adani sempre in Rai aveva già commentato la finale di Nations League tra Francia e Spagna al fianco di Stefano Bizzotto. Questa sera ci sarà l’esordio con gli Azzurri in campo.