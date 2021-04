Qatar 2022, la Rai investe 180 mln. In chiaro 28 gare e Amazon rientra in gioco se…

Vittoria della tv di stato nella corsa ai diritti tv per la trasmissione delle gare del torneo che si giocherà tra novembre e dicembre

Erano di ieri le indiscrezioni secondo le quali erano state Amazon e la Rai ad aggiudicarsi i pacchetti di trasmissione del Mondiale in Qatar. La notizia era stata data in pratica per certa, ma la tv di Stato italiana si è aggiudicata per 180 mln l'intero pacchetto delle 64 partite che si giocheranno tra il mese di novembre e quello di dicembre.

La Rai potrebbe sublicenziare i diritti ad altri broadcaster e in quel caso Amazon potrebbe ritornare in gioco. Ma per ora è la tv italiana ad avere i diritti di trasmissione delle gare e in chiaro andranno 8 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, le semifinali e la finale. La trasmissione delle partite nel mese di dicembre è un momento favorevole anche per la raccolta della pubblicità. L'investimento di 180 mln sulle partite del Mondiale è una notizia importante per la Rai che non trasmette in esclusiva le immagini del torneo dal 2002, il Mondiale in Giappone e Corea. Quello dell'arbitro Moreno.