Raiola: “La FIFA dice solo idiozie su di noi. Non gli ho mai sentito dire…”

Il duro attacco del potente procuratore nei confronti della FIFA a margine dell'Assemblea IAFA

"Infantino dice che bisogna regolamentare il rapporto con gli agenti, ma non sta facendo niente. Le regole della FIFA sono vergognose, con loro non c'è alcun dialogo". Non è il primo e non sarà l'ultimo attacco di Mino Raiola alla FIFA, ma anche questa volta il potente procuratore spara a zero contro il presidente Gianni Infantino, a margine dell'Assemblea IAFA.