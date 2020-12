Raiola: “Inter forte ma manca punta top. Haaland come Lukaku? Solo Ibra e il Fenomeno come Erling”

Ampia intervista quella di Mino Raiola a Tuttosport. Il rinomato agente ha anche parlato di Inter e di Haaland, lanciando una frecciata al tecnico dello United Solskjaer.

L’ex allenatore di Erling al Molde, quell’Ole Gunnar Solskjær ora alla guida del Manchester United, l’ha paragonato a Lukaku.

«Solskjær è un bravo ragazzo, ma Haaland assomiglia zero a Lukaku. L’unica cosa che li accomuna è il numero di maglia: il 9. Non ho mai visto un centravanti maturo come Erling alla sua età, forse solo Ronaldo il Fenomeno e Zlatan. Erling è come Ibra a vent’anni. Ha la stessa voglia di lavorare e di diventare il più forte. Solskjær, invece di paragonare Haaland a Lukaku, pensi a trovare un modo per far giocare Pogba da campione».

Si aspettava di più dall’Inter?

«Sono forti e hanno un grande allenatore. Forse manca una punta top».