GdS – Blitz di Raiola in Italia, in agenda incontro col Milan. Vede anche Inter e Juve?

Mino Raiola è a Milano e in agenda diversi appuntamenti tra i quali anche quello con il Milan per il rinnovo dei fratelli Donnarumma e per quello di Romagnoli. Il blitz in Italia del noto agente, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere utile anche per incontri con Inter e Juve. Ma non viene specificato il motivo di questi eventuali incontri con la società nerazzurra e quello bianconera. Tra gli assistiti del procuratore al club interista ci sono de Vrij e Pinamonti.

(Fonte: gazzetta.it)