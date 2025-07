Ivan Rakitic , ex giocatore del Barcellona e del Siviglia, ha annunciato la fine della carriera a 37 anni, dopo un'ultima stagione con l'Hajduk Spalato.

"Caro calcio, mi hai dato più di quanto avrei mai potuto sognare. Amici, emozioni, gioie e lacrime. Ora è il momento di dirti addio. Perché anche se mi allontano da te, tu non ti allontanerai mai da me. Grazie, calcio", ha scritto il centrocampista croato in una lettera affidata a Instagram.