Sport – Rakitic, per il Barcellona l’ideale sarebbe cederlo all’Inter nell’affare Lautaro

Uno degli obiettivi di mercato del Barcellona è quello di piazzare gli esuberi e i giocatori in scadenza presenti in rosa ottenendo il massimo. Tra questi rientra Ivan Rakitic, il cui contratto terminerà nel giugno 2021: questa estate, quindi, diventa l’ultima occasione per monetizzare ed evitare di erderlo a parametro zero tra un anno. Il centrocampista croato già in passato ha rifiutato diverse offerte interessanti arrivate dall’estero, dal momento che il suo desiderio è quello di rimanere in Spagna, magari tornando a Siviglia. Il Barcellona spera di ricavare almeno 20 milioni dalla sua cessione, magari inserendolo in qualche scambio: secondo il quotidiano Sport, per i catalani l’ideale sarebbe cederlo all’Inter all’interno dell’operazione Lautaro, obiettivo primario dei blaugrana per la prossima stagione.