Ramazzotti: “Inter-BC Partners? Non si entra per delle minoranze. Complicato dire…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Ramazzotti, noto giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro societario dell’Inter: “In un momento economico come questo complicato dire come possa finire. Entrato in ballo un fondo come BC Partners e la storia dice che non si entra per delle minoranze. Vicenda che si presta a finali che nessuno lo scorso anno avrebbe immaginato. L’Inter pagherà gli stipendi perché i dirigenti sono competenti, sono a lavoro per una rateizzazione, ma la situazione è complessa”.