Ramazzotti: “Sfogo Conte non mi stupisce. E penso sia evidente il riferimento a…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato così il duro sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Atalanta: “Non è il primo degli sfoghi di Conte, non mi stupisce per nulla. Aveva parlato di pacchetto preconfezionato quando lui ha inciso con le sue indicazioni, poi la storia del calendario e la non presenza dell’Inter in Lega. Conte non ha fatto il nome di Marotta, ma quando il tuo ad va in tv e celebra l’allenatore, poi l’allenatore dice che non gli piace chi sale sul carro. Il riferimento penso sia evidente. Comunicativamente un disastro, ma il messaggio è arrivato”.