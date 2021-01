Ramazzotti (Cds): “Skriniar giocatore chiave per l’Inter e per Conte. Potrebbe migliorare…”

Intervistato dal portale slovacco Sme Sport, Andrea Ramazzotti parla dell’importanza che Milan Skriniar ricopre all’Inter. Questo il giudizio del giornalista del Corriere dello Sport: ”

“È un giocatore chiave. In questa stagione ha giocato stabilmente nella formazione titolare. Insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, formano i tre pilastri fondamentali della difesa. Antonio Conte lo considera un giocatore insostituibile e per i tifosi è uno dei pilastri della squadra. Il club non l’ha venduto due anni fa e non l’ha fatto nemmeno l’anno scorso. Penso che sia l’ideale per lui giocare in una difesa a 4, ma può anche giocare a tre. Potrebbe migliorare ancora di più quando ha la palla nei piedi, tuttavia è ancora giovane e ha ancora tempo, può migliorare”.

(Sme Sport)