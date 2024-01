Ramazzotti: “Zielinski promesso all’Inter. Sanno che rifiuterà altre due proposte”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni: "Gli indizi che arrivano da Milano raccontano di uno Zielinski ormai promesso all'Inter. I nerazzurri ha maturato la convinzione che il polacco non rinnoverà con i partenopei e che preferirà unirsi all'Inter, piuttosto che scegliere la Juventus o lasciarsi tentare ancora dall'Arabia Saudita. Poi tutto può succedere di qui al prossimo 31 gennaio. In casa Inter, però, sono molto fiduciosi, non dico sicuri, che Zielinski sarà uno dei primi rinforzi per la stagione 2024-2025. Serve un altro cambio a centrocampo. Il polacco sarebbe un calciatore da aggiungere nella rosa, così da giocarsi il posto con Mkhitaryan o essere l'erede di Barella in caso di offerta irrinunciabile in estate.