Rambaudi: “Lazio, con l’Inter sono mancate due cose. L’ingresso di Vecino…”

Intervenuto a TvPlay, Roberto Rambaudi è tornato sulla sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore biancoceleste: "A Milano è mancato il piano B, come spesso accaduto. Parlo anche della scelta degli uomini, è uscito Cataldi ed è entrato Vecino, questo cambio difensivo non ha aiutato, secondo me a volte puoi pensare di palleggiare ancora di più e difenderti in questo modo, tenendo tu la palla. Marcos Antonio avrebbe potuto fare bene. Anche perché, se rimani troppo basso, prima o poi il gol l’Inter te lo fa…”.