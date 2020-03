Sampdoria, Ramirez: “Tornare in Uruguay? Per Godin è stato più facile. Io e Vecino…”

Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX. Nel corso dell’intervista concessa, al calciatore è stato chiesto anche della possibilità di tornare in Uruguay: «Stai valutando? Non lo so. Forse no. Godin è rientrato, ma era solo, è più facile viaggiare. Vecino ha figli ed è rimasto. Penso che resteremo a Genova. Non riesco a togliermi dalla testa la gente che soffre… noi giocatori e la società abbiamo dato una mano al San Martino. Bisogna che chiunque, se può e per quel che può, alimenti la raccolta fondi. Perché non è finita».