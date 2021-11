Rampulla: “Inter, Milan e Napoli sopra alle altre. Handanovic tra i top in A”

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato della lotta per lo scudetto e degli estremi difensori in

"Lotta Scudetto? Le squadre candidate a vincere lo Scudetto sono le stesse, Milan, Inter e Napoli sono un gradino sopra. Alla Juventus non so cosa sia successo, ma dopo anni di successo qualcosa va cambiato. Tra l'appagamento e tante altre cose c'è da fare i conti con l'età. Adesso piano piano la Juve credo possa entrare nelle prime 4. Certamente l'addio di Ronaldo l'ultimo giorno di mercato può aver influito negativamente ma era giusto cambiare per responsabilizzare maggiormente i giocatori e non affidarsi solo a Cristiano Ronaldo".