Rampulla: “Mourinho? Avrebbe fatto bene anche alla Juventus: ci sta che…”

Le parole dell'ex bianconero: "Mourinho è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Per me avrebbe fatto bene anche alla Juventus"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato così in vista della sfida di domenica tra Mourinho e Allegri: "Gli allenatori sicuramente influiranno a livello tattico, ma i protagonisti saranno i giocatori che scenderanno in campo. Mourinho? Quanto fatto nell'ultima partita allo Stadium fa parte del gioco, è anche bello finché non si scende in atteggiamenti beceri. Ben vengano gli sfottò".