Ranieri: “Inter tra le top d’Italia, finale Champions non per caso”

Il Cagliari lunedì affronterà l’Inter per la 2a giornata di Serie A. Ecco le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa. “Inter? Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions, una delle migliori d’Italia. Sarà un banco di prova stimolante, difficile, ma come sempre l’affronteremo. Siamo pronti, sappiamo a cosa andiamo in contro. Ogni allenatore studia la squadra avversaria, non è questione di Davide o Golia. Tutte le squadre fanno così, noi giocheremo sappiamo a cosa andremo in contro, l’Inter delle ultime 14 partite ne ha perso soltanto due. Sappiamo cosa significa”.