Ranieri: “Conte ha fatto un capolavoro, sono felice per lui. Se lo merita perché…”

Al termine della gara contro la Roma, il tecnico della Samp fa i complimenti ad Antonio Conte per la vittoria dello scudetto

Per la diciannovesima volta l'Inter si laurea Campione d'Italia. I nerazzurri conquistano lo scudetto con ben 4 giornate d'anticipo grazie a una incredibile cavalcata nel girone di ritorno. Al termine della gara vinta dalla Sampdoria contro la Roma, Claudio Ranieri fa i complimenti ad Antonio Conte .

"Ha fatto un capolavoro, sono proprio felice per lui. Se lo merita perché è un allenatore che ci mette l'anima nel suo lavoro. Può risultare antipatico, a me no, però è un lavoratore serio, determinato. Alza il ritmo mentale di tutta la squadra. Bravo, bravo, bravo".