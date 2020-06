Ranieri: “Troppo timidi, poi abbiamo reagito. Preoccupati per la classifica? Dobbiamo lottare”

Il tecnico della Sampdoria Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita questa sera a San Siro contro l’Inter per 2-1:

“Nel primo tempo troppo timidi e timorosi, li abbiamo aiutati. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato carattere e siamo andati vicini a riprendere la partita. L’Inter è una grande squadra, ci sta questa sconfitta. Noi continuavamo a spingere e potevamo creare dei problemi. Essere andati in gol ci ha dato una bella spinta. Arbitro? No, alla fine è il pathos della partita che ti spinge. Il cambio modulo può avere influito, in allenamento siamo spavaldi, invece eravamo timidi. Ho detto ai ragazzi di parlarsi, ma sono pochi a parlare nel calcio moderno. Siamo partiti che eravamo ultimi, sappiamo da dove veniamo, dobbiamo lottare”