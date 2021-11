Ranieri: “Inter-Napoli, ritmi meravigliosi. Sembrava una partita di Premier”

Il tecnico del Watford, ex allenatore nerazzurro, ha elogiato lo spettacolo andato in scena domenica a San Siro

Claudio Ranieri, tornato ad allenare in Inghilterra (questa volta al Watford), in un'intervista concessa a Repubblica ha parlato della sfida andata in scena domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli: "Noi italiani siamo supercritici. Ho visto Inter-Napoli, che ritmi meravigliosi. Poteva benissimo essere una partita di cartello della Premier".