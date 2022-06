Ranieri: “Italia, Mancini sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione”

Claudio Ranieri a margine della consegna, a Firenze, del premio giornalistico 'Alessandro Rialti' ha parlato anche della Nazionale

Marco Macca

"Mancini sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione, la Nazionale ieri contro l'Ungheria mi ha ben impressionato". Lo ha detto Claudio Ranieri a margine della consegna, a Firenze, del premio giornalistico 'Alessandro Rialti'.

"Ci sono giocatori che hanno dato tanto all'Italia e ora stanno emergendo talenti che Mancini sta facendo crescere insieme ad elementi più esperti, in tutte le squadre occorre il giusto mix - ha aggiunto l'ex allenatore -. Ogni tecnico cerca di mettere in campo la formazione più competitiva. Mancini ha vinto l'Europeo ma vuole vincere ancora, come è giusto che sia".

E a proposito di tecnici vincenti Ranieri ha parlato anche di Stefano Pioli: "Lui dice che si ispira a me e punta a raggiungermi? Direi che mi ha superato - ha sorriso -. Stefano è stato un grande giocatore per me a Firenze, mi ha dato tanto e sta dando tanto al calcio italiano, sta facendo giocare il Milan davvero bene".

Un pensiero anche per Vincenzo Italiano che ha riportato la Fiorentina in Europa dopo 6 anni: "Ha fatto un'ottima stagione e mi sembra che i tifosi viola siano molto contenti come anche il presidente, mi auguro che Italiano possa aprire un ciclo e andare oltre a ciò che ho fatto io a Firenze. Questa città lo meriterebbe", ha ribadito Ranieri che con la viola ha vinto un campionato di B, una Coppa Italia e una Supercoppa.

(ANSA)