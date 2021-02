Samp, Ranieri: “La Lazio mi ha impressionato: con l’Inter giocava bene, poi Lukaku…”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della Lazio e ha analizzato il match contro l'Inter con un super Lukaku

"Sabato troveremo un'ottima squadra che lotta da diversi anni per qualcosa di importante. Spesso riesce a raggiungere gli obiettivi che si prefissa e adesso affronterà il Bayern Monaco, una delle migliori squadre d'Europa. Sarà una partita bella, difficile ed emozionante, loro vogliono far bene ma lo vogliamo anche noi.

All'inizio dell'anno non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle difficoltà. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile. Milinkovic e Luis Alberto potrebbero giocare in qualsiasi squadra europea. A San Siro la Lazio stava giocando bene, poi con Lukaku in quelle condizioni ha avuto la meglio l'Inter. I biancocelesti mi hanno impressionato veramente".