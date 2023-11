Ranieri: “Scudetto? L’Inter è un orologio che gira alla perfezione. Ma la Juventus…”

Intervenuto come ospite a Radio Anch'io Lo Sport, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha fatto anche alcune considerazioni sulla lotta scudetto. Prima, però, qualche parola su Oristanio, talento di proprietà dell'Inter e oggi in prestito in Sardegna:

Voi avete, tra gli altri, Oristanio e Prati, che hanno fatto un percorso importante con le Nazionali giovanili. Messaggio a Spalletti da qui a qualche mese per questi due profili?

"Appunto, stanno facendo bene nelle Nazionali minori, nell'Under 21, lasciamoli crescere in tranquillità, sono due giovani molto validi, auguro loro molto bene, ma adesso non mettiamoli in competizione, in paragone con altri giocatori. Hanno tanto talento e hanno tanta strada da fare. E sicuramente la faranno perchè sono veramente ragazzi posati, che sanno cosa vogliono fare da grandi".