Ranieri: “Lukaku in grandissima condizione psicofisica: altri si perdono, lui invece…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato così di Belgio-Portogallo, sfida dalla quale uscirà la sfidante dell'Italia

"Il Portogallo ha una qualità: può giocare sia in verticale, sia per linee orizzontali. Può adattarsi a più copioni e questa è una risorsa importante. Il Belgio è in questo momento è quei due, il braccio e la mente, Lukaku e De Bruyne. Lukaku sta veramente in una grande condizione psico-fisica. Talvolta dopo una stagione da protagonisti, gli attaccanti super si perdono nei tornei. Lukaku è riuscito a mantenere un livello di condizione eccellente. Magari questo Belgio Portogallo sarà una sfida tattica, sono nazioni che tradizionalmente sono attente ad aspetti come l’equilibrio, il posizionamento, il rispetto delle distanze tra reparti.