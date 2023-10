Ranieri: “Mou? Era iniziata male tra noi, oggi lo stimo tantissimo. Lukaku…”

Claudio Ranieri riabbraccia il suo passato. La sfida tra Cagliari e Roma non sarà di certo come le altre per l'allenatore dei sardi, che tanto ha amato i colori giallorossi. Di fronte si ritroverà anche José Mourinho, col quale c'è stato qualche screzio verbale in passato. Di questi temi ha parlato lo stesso Ranieri in conferenza stampa oggi:

"Per me affrontare la Roma è sempre particolare, anche se ho sempre tirato il meglio dalla mia squadra. Mou? SI, era iniziata male, ma oggi lo stimo tantissimo. Mi aspetto una grande Roma, ieri ha vinto e la vittoria aiuta sempre. E' fortissima in attacco e nelle palle inattive. E' una squadra solida, gioca finali europee. Ha avuto qualche difficoltà, ma si rialzerà. Di certo non vorrò essere la squadra materasso. Come si ferma Lukaku? Vedremo. Devo valutare chi giocherà in difesa".