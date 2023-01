Zenga: “Ranieri a Cagliari? Mossa strategica di Giulini. Nainggolan…”

«Grande mossa strategica di Giulini». Così Walter Zenga ha definito l'ingaggio da parte del Cagliari di mister Claudio Ranieri. «Nel momento peggiore, dove c'era una contestazione che stava diventando feroce, prenderlo è stato mettersi in una botte di ferro. Perché oltre ad essere un grande allenatore, un uomo a cui riconosciamo tutti grandi doti, se anche non dovessero andare bene le cose non sarebbe colpa di Ranieri. La gente gli è riconoscente e non gli imputerà mai nulla», ha aggiunto l'ex portiere nerazzurro.