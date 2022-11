Ranieri: “Napoli meraviglioso. Juve da tenere in considerazione. Inter e Milan…”

A margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi, Claudio Ranieri si è soffermato ai microfoni di Sky sport per parlare del campionato. "Il Napoli sta facendo un campionato meraviglioso, gioca bene. Adesso c'è questa sosta lunga, per cui siamo curiosi. È un campionato strano perché mai c'è stato un mondiale così. Quando torneranno i giocatori, non solo del Napoli ma di tutte le squadra, ci sarà da vedere le condizioni dei giocatori fisiche e mentali. La Juve ha ripreso il passo e sarà una squadra da tenere in alta considerazione, senza dimenticare Inter e Milan".