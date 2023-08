Claudio Ranieri, intervistato da Sky dopo il pareggio contro il Torino, ha parlato così di Gaetano Oristanio: "E' un giocatore che mi può far pensare a diverse soluzioni. Può giocare a destra o a sinistra ma anche come prima punta e trequartista. E' un giocatore molto duttile e quando starà bene, come gli altri, farà buone cose. Si è fatto male al braccio, non so forse qualcuno gli è caduto sopra".