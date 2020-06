Sampdoria, Ranieri: “Conte allenatore stupendo. Con l’Inter voglio vincere. Quagliarella fuori”

Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sullo stato di forma della sua squadra a due giorni dalla sfida di San Siro contro l’Inter:

“Conte? Antonio è un amico, un allenatore stupendo. Sono stato a vederlo al Chelsea. So quello che vuole dalla squadra, ci sarà da sudare su ogni palla. Non sarà una Sampdoria diversa. Come voglia saremo sempre gli stessi, proveremo a fare la nostra. Voglio vincere. Se non riusciremo a imporre il nostro gioco, correremo ai ripari. Ho fatto delle prove giocando a tre dietro, ma questo perché in alcune partite mi sono reso conto che avevamo bisogno di un terzo marcatore centrale. Potrò cambiare di partita in partita. Non escludo nulla, deciderò sabato sera. Quagliarella? Non lo voglio rischiare: ha un piccolo problema al gemello, sono situazioni che poi possono diventare serie, giocando ogni tre giorni. Contro l’Inter non ci sarà, forse rientra contro la Roma“.

(Fonte: Sky Sport)