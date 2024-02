Ranieri: “La Roma è una grande squadra. De Rossi un predestinato”

A Roma è nato, a Roma è cresciuto. Alla Roma ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima squadra ai tempi di Scopigno. Poi nella Capitale è tornato due volte da allenatore, la prima ha rischiato anche di vincere lo scudetto. Per Claudio Ranieri, oggi allenatore del Cagliari, una partita all'Olimpico non può mai essere routine.